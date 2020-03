Container stehen bereit : Wieder Sammelstellen für Grünschnitt

In diesem Jahr gibt es einen weiteren Container im Wendehammer an der Bogenstraße.

Die Container sind an Standorten in Berghausen an der Treibstraße (Wendehammer), in Langfort an der Straße Zum Stadion, in Reusrath auf dem Reusrather Platz, in Richrath auf dem Schützenplatz, in Immigrath an der Sporthalle im Bruchfeld sowie in Wiescheid am Pöttgelände (Parkstraße) aufgestellt. In diesem Jahr gibt es einen weiteren Container im Wendehammer an der Bogenstraße. Die Stadtverwaltung bittet die Bürger zudem, die Container ausschließlich zu den Öffnungszeiten (jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr) zu nutzen und nicht vorher oder später Grünabfälle neben den Sammelstellen abzukippen, so der Sprecher Andreas Voss.