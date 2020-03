Fußball : Oberligisten setzen andere Prioritäten als Velbert

Monheim Fußall-Oberligist SSVg Velbert wirbt in einem offenen Brief dafür, die Saison zu beenden. Die Liga-Konkurrenten aus Baumberg und Monheim sind von dieser Idee wenig angetan: Es gebe derzeit Wichtigeres als den Fußball.

Fußball-Oberligist SSVg Velbert hat einen offenen Brief verfasst, der im Wortlaut auch auf dem Internetportal fupa.net nachzulesen ist. Darin bedankt sich der Klub zwar auch bei denjenigen, die in der Corona-Krise helfen, dass „unser System nicht zusammenbricht“ und betont, dass „es Wichtgeres als den Sport“ gebe, vor allem ist die Kernbotschaft der Velberter aber eine andere: „Aus unserer Sicht plädierem wir Stand jetzt dafür, dass die Saison 2019/2020 vorzeitig beendet werden muss. Dass wir nach dem 19. April einfach so den Spielbetrieb wieder aufnehmen, ist völlig unrealistisch. Die Mannschaften sind derzeit nicht im Training, und die ausgefallenen Spiele kann man in den darauffolgenden Wochen kaum alle nachholen. Terminlich wäre es das reinste Chaos.“ Sehen das die anderen Oberligisten auch so?