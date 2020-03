Industrie- und Handelskammer Köln : Corona – IHK meldet einen großen Informationsbedarf

Oberberg Die Kammer teilt zudem mit, dass für abgesagte Abschlussprüfungen bald neue Termin mitgeteilt werden sollen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln teilt mit, dass für die vor wenigen Tagen ebenfalls abgesagten Abschlussprüfungen neue Termine bekannt geben werden, sobald sich die Risikoeinschätzung rund um das Coronavirus wieder verbessert hat. „Die Zwischenprüfung fließt als Prüfungsleistung generell nicht in das Endergebnis der Abschlussnote ein. Die Zwischenprüfung soll den Auszubildenden wie auch den Ausbildenden in den Betrieben zur Mitte der Berufsausbildung in erster Linie eine Rückmeldung über den Leistungsstand geben“, heißt es bei der IHK. Die Kammer stellt tagesaktuell die häufigsten Fragen und Antworten zur Durchführung der IHK-Prüfungen sowie zur Berufsausbildung auf der Internetseite www.ihk-koeln.de/226268 zur Verfügung.