Monheim Triennale : Die Monheim Triennale ist weiter online aktiv

Monheim (og) Trotz der Corona bedingten Verschiebung der Monheim Triennale auf das nächste Jahr setzt die Gesellschaft ihre Angebote online auch jetzt fort. Im Livestream ist heute, Dienstag, 14. April, Marcus Schmickler zu sehen und zu hören.

Er zählt zu den bedeutendsten Komponisten zeitgenössischer Elektronischer und Neuer Musik. Um 19 Uhr wird der Komponist sich live aus seinem elektroakustischen Studio Piethopraxis in Köln in den virtuellen Konzertraum der Triennale schalten und eine andere Facette des Festivals zeigen. Schmickler wird zusätzlich zum Gespräch mit „Improviser in Residence“ Achim Tang eine Live Online-Performance abhalten. Der Livestream wird Facebook sowie auf www.monheim-triennale.de übertragen.