Langenfeld Industrieverein : Industrieverein tauscht sich in Videokonferenz aus

Langenfeld Am Mittwoch berichten Michaela Noll und Claudia Schlottmann über mögliche Lockerungen der Auflagen.

(mmo/og) Der Vorstand des Langenfelder Industrievereins tauscht sich aufgrund der Corona-Krise mittels Video-Konferenz aus. Die ersten Versuche im Vorstand waren so ermutigend, dass Vorsitzender Gerhard Witte alle Vereinsmitglieder einlud, an einer Konferenz mit Bürgermeister, Stadtkämmerer Sparkassenchef, Steuerberater, Wirtschaftsförderung, Arbeitsagentur teilzunehmen, um aus erster Hand Infos zu erhalten und Fragen zu stellen. Fast 70 Teilnehmer wählten sich ein, ein halbes Dutzend folgte dem rund einstündigen Austausch per Telefon. „Die Anzahl entspricht in etwa den üblichen Teilnehmern, es waren sogar von Gästen, die wir kaum bei unseren Stammtischen sehen“, zeigte sich Witte überrascht von der großen Beteiligung.

In der Fragerunde dreht es sich primär um die Situation des örtlichen Einzelhandels und dessen in allen sozialen Kanälen kommunizierten Bemühungen, Kunden durch Außer-Haus-Verkauf zu halten. Der Wunsch, über eine städtische Plattform solche Infos weiterzugeben, ist bei der Stadt angekommen und in Arbeit. Die von der Wirtschaftsförderung angestrebte Erweiterung des „Stadtschlüssels“ ziele in genau diese Richtung. Die letzte Frage galt der Lebensmittelversorgung. „Alles ist ausreichend vorhanden“, so Heinz Hövener, Eigentümer der beiden Edeka-Frischemärkte.