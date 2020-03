Großartiges Musikprogramm : Monheim zum Klingen bringen

Phillip Sollmann soll nach Monheim kommen. Unter dem Namen Efdemin ist er einer der prominentesten Techno-Musiker Deutschlands. Foto: Monheim Triennale

Monheim Die Stadt am Rhein möchte im Sommer ihre erste Triennale veranstalten. Hoffentlich bleibt es bei dem Projekt, denn sie ist großartig besetzt.

Da kann man ruhig mal euphorisch sein und sagen, dass dieses neue Kultur-Ereignis ein weiterer Grund ist, sich trotz der aktuellen Lage doch schon mal auf den Sommer vorzufreuen, denn man bekommt dann die Gelegenheit, Künstler vor der Haustür zu erleben, für die man sonst nach Paris oder London hätte fahren müssen. Monheim-Triennale heißt das Festival, es soll vom 1. bis 5. Juli stattfinden, und die Idee zu dem künftig im Dreijahrestakt geplanten Ereignis hatte der Bürgermeister der Stadt am Rhein, Daniel Zimmermann.

Der weiß ja ohnehin genau, dass Menschen Kultur brauchen und dass Musik, Literatur und Kunst das Leben schöner machen, und deshalb fördert er diese Bereiche, in denen vielerorts gespart wird. Die Triennale wirkt so gesehen wie eine utopische Insel: ein internationales Festival, bei dem man dem Klang von morgen begegnet. Zukunftsmusik für Menschen von heute also. Zimmermann betraute Rainer Michalke mit der Intendanz, und dass der Geschmack, Gespür und Groove hat, bewies er bereits als Programmchef des Kölner Stadtgartens und als künstlerischer Leiter des Moers Festivals.

Info Die Triennale ist für den Juli geplant Datum Nach jetzigem Stand soll die Monheim Triennale vom 1. bis 5. Juli stattfinden. Kuratorium Von Intendant Rainer Michalke wurden folgende Personen ins Kuratorium berufen: Swantje Lichtenstein, Louis Rastig, Rainbow Robert, Meghan Stabile, Thomas Venker. Karten Tickets und das komplette Programm gibt es im Internet: monheim-triennale.de

Michalke stellte sich ein ähnlich versiertes Kuratorium zusammen, aus Deutschland, Kanada und den USA stammen die Mitglieder. Er ließ seine Truppe Namen von Künstlern notieren, die gerade auf dem Weg zu den Sternen sind, und über der Liste mit gut 1000 Namen hat man dann gesessen und sich beraten. 16 Musiker aus allen Genres blieben übrig: klingende Quintessenz.

Drei von ihnen seien hier ausführlicher vorgestellt, an ihnen kann man gut festmachen, um was es bei der Monheim Triennale geht:

Terre Thaemlitz ist eine amerikanische Musikerin, die in Japan lebt und unter dem Namen DJ Sprinkles eines der stärksten Alben im Bereich House gemacht hat: „Midtown 120 Blues“ heißt es, es erschien 2008, und wer es noch nicht kennt, möge es bitte gleich hören; man will dann nichts anderes mehr. Thaemlitz ist Aktivistin für Transgender-Rechte, sie nimmt Stellung zu Identitätspolitik und Klassen- und Geschlechterfragen. Sie wird als DJ Sprinkles auftreten, außerdem gibt sie ein DJ-Set, bei dem sie Ambient-Musik auflegt.

Kris Davis ist eine kanadische Pianistin und Komponistin. Von ihr sollte man vielleicht zuerst das tolle Album „Duopoly“ hören, auf dem unter anderem Bill Frisell mitmischt. Jazz ist das, aber die Grenzen sind flüssig, und manchmal ist das näher am Genre der Neuen Musik und überhaupt an neuer Musik im Sinne von unerhörter Musik als an der Tradition.

In Monheim will Davis einen Stummfilm der bulgarischen Filmemacherin Mimi Chakarova vertonen, außerdem tritt sie mit Ingrid Laubrock und Shabaka Hutchings auf, beide Saxophon und beide für sich genommen sehenswerte Persönlichkeiten.

Philipp Sollmann kommt aus Berlin, und er ist unter dem Namen Efdemin einer der prominentesten Techno-Musiker Deutschlands. Er wird die Klanginstallation „Modular Organ System“ präsentieren, die er mit Konrad Sprenger entwickelt hat. Das raumgreifende Werk wird über die gesamte Dauer der Triennale zu erleben sein. Außerdem tritt er im Duo mit John Gürtler auf und natürlich als Efdemin.

Es wären noch so viele andere zu erwähnen, der amerikanische Folkmusiker Sam Amidon etwa, die chinesische Komponistin und Performern Pan Daijing, der deutsche Komponist Marcus Schmickler. Sie alle werden, und das ist die Kernidee der Triennale, für wenigstens fünf Tage in Monheim sein, in der Stadt leben, die Stadt beleben. Die Hoffnung ist, dass sich aus der Begegnung mit dem Ort Ideen ergeben und Projekte, dass sich Künstler treffen und einander verbunden fühlen und möglicherweise spontan ein gemeinsames Konzert geben oder in Schulen gehen und dort etwas machen.

Marcus Schmickler etwa wird mit dem Akkordeon-Orchester Baumberg zusammenarbeiten. Während das Hauptprogramm also bereits feststeht, gibt man die Termine der Nebenreihe „Fringe“ erst zu Festivalbeginn bekannt – sie wird aus solchen Gelegenheitskooperationen, aus Momentaufnahmen und Eingebungen bestehen.