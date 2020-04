Langenfeld Handel : Stadt bietet kostenfreien Lieferservice für Händler an

Stadt bietet kostenfreien Lieferservice für Händler an

Jan Christoph Zimmerman kümmert sich in Langenfeld ums Stadtmarketing und um die Zukunft des Handels – mit Frank Rehme (links). Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld (og) Die Corona-Krise hat den Alltag der Langenfelde Bürger tiefgreifend verändert: Der schnelle Gang in die Schreibwarenhandlung, ein kurzer Abstecher ins Schuhgeschäft, ein kleiner Streifzug durch die Regale des Technik-Markts − all das ist derzeit nicht mehr möglich.

„Weil uns ein vielfältiger Handel und eine lebendige Stadt am Herzen liegen, möchten wir den lokalen Händlern in unserer Stadt in dieser absoluten Ausnahmesituation Hilfestellung bieten, wo es nur geht“, erklärt Bürgermeister Frank Schneider die Idee. Darüber hinaus wolle man mit diesem Angebot auch älteren Bürgern sowie Risikogruppen ermöglichen, auf das gewohnte Warensortiment zugreifen zu können, ohne die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen.