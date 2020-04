Leichtathletik : Neanderland Cup kämpft mit Corona

Bei den drei Läufen der Hildener Winterlaufserie war für die Sportler die Welt noch in Ordnung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Nach der Hildener Winterlaufserie zum Auftakt sind inzwischen sechs weitere Läufe abgesagt. Noch drei Termine sind offen.

Von Birgit Sicker

Bei eher milden Temperaturen startet Mitte Januar die Winterlaufserie der Hildener AT. Für passionierte Läufer, aber auch Triathleten ist es der Startschuss in die Saison und zugleich die Möglichkeit, sich an drei Sonntagen im zweiwöchigen Rhythmus auf der Strecke zu steigern. Als am 16. Februar die Seriensieger feststehen, ahnt keiner der Sportler, dass in den nächsten Wochen keine offiziellen Laufveranstaltungen mehr durchgeführt werden. Denn fast zeitgleich gibt es in Gangelt eine Karnevalssitzung mit Folgen: Das Coronavirus setzt in der Folge immer mehr Menschen matt – erst im Kreis Heinsberg, dann in ganz Deutschland.

Die Vorbereitungen für den 31. Neandertallauf gehen bereits in die Endphase, als Corona das öffentliche Leben im Kreis Mettmann allmählich lahmlegt. Fünf Tage vor dem Startschuss am 15. März mussten die veranstaltenden Vereine TSV Hochdahl, TuS Erkrath und Lauftreff Alt-Erkrath den Traditionslauf aufgrund der Vorgaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und NRW-Gesundheitsminister Kurt Laumann bezüglich Großveranstaltungen absagen. Zugleich kündigen die Ausrichter an, in Ruhe über einen Alternativtermin zu beraten.

Info Zehn Läufe gehören zum Kreis-Wettbewerb Der Neanderland Cup umfasst zehn Laufveranstaltungen in zehn Städten des Kreises Mettmann und führt die Platzierungen in einer gemeinsamen Wertung zusammen. Wer mehr als fünf Läufe erfolgreich abschließt, kommt mit seinen fünf besten Platzierungen in die nach Frauen und Männern getrennte Gesamtwertung. Eine besondere Ehrung gibt es für jene Läufer, die bei allen zehn Veranstaltungen im Kreis starten. Aktuell sind sechs der zehn Läufe abgesagt. Offen sind noch der Gänseliesellauf in Monheim (19. Juni), der Eignerbachlauf in Velbert (9. August) und der Panoramaweglauf in Heiligenhaus (12. September). www.kreis-mettmann.de/Kultur-Tourismus-Freizeit/Aktivitäten/neanderland-cup

Als die Behörden im Zuge der Corona-Pandemie wenig später unter anderem alle Sportstätten bis zum 19. April schließen, sagt Mettmann-Sport den für den 1. Mai geplanten Bachlauf ab. „Eine Verlegung dieser großen Veranstaltung ist nach Rücksprache mit unseren Partnern, die wir für eine sichere und organisatorisch einwandfreie Durchführung des Laufes benötigen, schon aus terminlichen Gründen nicht möglich“, heißt es auf der Homepage des Klubs.

Weil inzwischen auch die Breitscheider Nacht in Ratingen (2. Mai), der Felderlauf des TSV Gruiten (16. Mai), der Schweinelauf in Wülfrath (21. Mai) und der Mittsommernachtslauf in Langenfeld (26. Juni) abgesagt sind, ist der Neanderland Cup in seiner originären Form nicht durchführbar. „Das ursprüngliche Wertungssystem ist nach der jetzigen Lage nicht mehr haltbar“, sagt Daniela Hitzemann, Pressesprecherin des Kreises Mettmann.