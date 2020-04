Drastischer Schritt : Langenfeld: Zwei Schützenfeste wegen Corona abgesagt

Langenfeld Sowohl die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft aus Immigrath als auch die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Mehlbruch-Gieslenberg haben beschlossen, ihre diesjährigen Schützenfeste aufgrund der aktuellen Corona-Lage abzusagen.

Beide Bruderschaften, die die Absage am Gründonnerstagabend bekanntgaben, haben sich nach eigenem Bekunden ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Dazu Brudermeister Raimund Zimmermann von den Hubertus-Schützen: „Wir haben diese Entscheidung in Sorge um das Wohl unserer Schützenfamilie getroffen. Natürlich wollen wir alle so schnell wie möglich zurück zur Normalität, aber es ist zu erwarten, dass die derzeitigen restriktiven Regelungen nur nach und nach gelockert werden. Besonders gegenüber der Risikogruppe 65plus haben wir eine Fürsorgepflicht, der wir nachkommen müssen. Zudem wäre ein Schützenfest mit Mindestabstand und Schutzmaske so nicht durchzuführen.“