Anwohner hörten gegen 1 Uhr nachts laute Hilfeschreie : Ungeklärte Hilferufe: Großeinsatz in Baumberg

Monheim Nach einem Anruf besorgter Anwohner rücken Feuerwehr, Polizei, DLRG, Taucherstaffel und Hubschrauber aus. Ergebnislos - konkrete Hinweise auf die Quelle der vermeintlichen Hilferufe hat die Polizei nicht ermitteln können.

Ob der nächtliche Sucheinsatz in der Nacht zu Dienstag in Verbindung mit dem vermissten 52-jährigen Monheimer steht, nach dem die Polizei bereits seit Sonntagabend sucht, gilt nach aktueller polizeilicher Einschätzung als nicht wahrscheinlich. Die Suche in diesem Fall dauert nach wie vor an. Dabei hat die Polizei am Montag nach entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung auch im Bereich Leverkusen-Lützenkirchen nach dem Vermissten gesucht.