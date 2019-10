Stadtgespräch : Kinder schauen Druckern über die Schulter

Monheim 150 Besucher kamen – Kinder, Jugendliche, Erwachsene.

Bereits zum dritten Mal hat die Monheimer Theissen Medien-Gruppe (TMG) am sogenannten Maus-Türöffner-Tag teilgenommen. Mehr als 150 Besucher kamen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene – so viele wie noch nie. Dabei wurde nach einer kleinen Einführung zum Thema „Wie druckt man mit vier Farben?“ ein Rundgang durch die Produktion gemacht, wo der Nachwuchs erleben konnte, wie ein Mal- und Bastelheft gedruckt wird. Im Anschluss zeigte das Team um TMG-Geschäftsführer Michael Adloff, wie das Heft geschnitten und verarbeitet wird, so dass jeder ein eigenes Exemplar mitnehmen konnte. Begehrt waren auch wieder die Aufkleber mit den TV-Stars Maus, Ente und Elefant.