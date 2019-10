MVZ am St. Martinus-Krankenhaus : „Arbeiten wie Facharztpraxis mit Spezialisten“

Info

Was Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) am St. Martinus-Krankenhaus in Langenfeld, Klosterstraße 34. Tel. 02173 - 796300.

Wann Geöffnet ist das MVZ montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr; mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr. Weitere Termine nach Vereinbarung. Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 (Anruf gratis)