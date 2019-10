Weltmädchentag : Neues Aktionsmobil ist endlich einsatzbereit

Info

Was Das städtische Haus der Jugend befindet sich an der Tempelhofer Straße 17 in Monheim. Es ist ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie können miteinander reden, spielen, Sport treiben, kochen, basteln, Musik hören, tanzen und feiern. Alle Angebote sind gratis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Öffnungszeiten Montags nur für Mädchen ab 16.30 bis 20 Uhr (bis 13 Jahre), beziehungsweise 21 Uhr (für Mädchen ab 14 Jahren); dienstags bis freitags von 15.30 bis 18 Uhr für Kinder; für Jugendliche dienstags bis donnerstags von 18.30 bis 21.30 Uhr sowie freitags von 18.30 bis 22 Uhr.