Gut ausgestattet : Monheim hat ein neues Aktionsmobil für Kinder

Monheim Der städtische Transporter kommt mit den Modulen Ernährung, Medien und Spiel auf öffentliche Spielflächen. Der Vorgänger war zwölf Jahre unterwegs.

Zur Ausstattung gehören die drei Module Ernährung, Medien und Spiel, die je nach Einsatzort und Zielgruppe flexibel angepasst werden. In der kleinen Küche können sich Kinder und Jugendliche am Herd ausprobieren. Für die Medienarbeit gibt es Tablets, Bluetooth-Boxen, eine Go-Pro-Kamera, eine Spielekonsole und einen Smart TV, den man auch außen aufhängen kann. Das Modul Spiel beinhaltet unter anderem Bastelmaterialien, Bälle, Diabolos, Trampolin, Hüpfburg, Ballschussanlage und ein Volleyballnetz. Das Aktionsmobil steht donnerstags am Zilleplatz für Kinder von 6 bis 13 Jahren und freitags an der Nord-Süd-Achse zwischen Brandenburger Allee und Lichtenberger Straße. Dazwischen steuert die städtische Kinder- und Jugendförderung demnächst verschiedene Flächen gezielt für die Zielgruppe Jugendliche an.