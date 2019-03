Nachwuchs: 150 Jugendliche stellen sich Betrieben vor

Nima Naghinasab zeigt in der Berufsvorbereitung des AWO Berufsbildungszentrum sein Können an einem Model. Foto: Stefan Osorio-König

Düsseldorf Auf der 5. Azubi-Messe des Berufsbildungszentrums der AWO präsentierten sich Nachwuchskräfte potenziellen Ausbildern. Gut zwei Dutzend Unternehmen waren gekommen, um geeignete Talente zu finden.

Und tatsächlich wurden auch schon sehr schnell die ersten Kontakte geknüpft. Friseurmeisterin Silka Wellenberg suchte Nachwuchskräfte für ihren Salon in Lörick und kam ins Gespräch mit einer Jugendlichen, die sich für das Handwerk interessierte. „Die junge Frau hat mich überzeugt, mir gefällt ihr Arbeitsstil. Deswegen habe ich sie zu einem Praktikum eingeladen, um sie näher kennenzulernen“, erklärte Wellenberg. „Und wenn alles klappt wird sie in Kürze bei mir ihre Ausbildung anfangen können.“ Dabei störte es Wellenberg nicht, wenn die Auszubildenden keinen Schulabschluss hatten: „Ich finde das nicht schlimm. Für mich ist das Talent viel wichtiger. Die jungen Menschen kommen trotzdem ans Ziel. Ich habe da durchweg positive Erfahrungen gemacht.“

Die Jugendlichen Rund 200 junge Menschen bildet das BBZ der Awo direkt aus. Weitere etwa 120 sind in der Berufsvorbereitung, um die Ausbildungsreife zu erlangen. Außerdem kommen viele in die Berufsorientierung. Diese ist vor allem für Schüler gedacht. Dabei werden ihr Potential analysiert und passende Berufsfelder erkundet.

Auch für den Geschäftsführer des BBZ sind Motivation und Talent Schlüsselfaktoren für den Erfolg in der Ausbildung. „Aber wir sind natürlich darauf angewiesen, dass es Betriebe gibt, die bereit sind, den jungen Menschen eine Chance zu geben“, erklärte Wolfgang Förster. Das BBZ unterstützt auch Jugendliche in der Berufsvorbereitung. Dabei geht es um junge Menschen, welche die Schule zwar schon verlassen haben, aber noch Unterstützung brauchen, um die so genannte Ausbildungsreife zu erlangen. „Das geschieht zum Beispiel dadurch, dass sie einfach mal durch Praktika in Betriebe reinschnuppern“, sagte Christian Klevinghaus vom BBZ.