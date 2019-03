Rückblick: Die Glashütter

Gerresheim Daniel Schumann und Wolfgang Vetten haben für die Ausstellung „Urbane Parallelen“ im Stadtmuseum ehemalige Mitarbeiter der Glashütte fotografiert und interviewt. Die Porträts geben Einblick in eine andere Zeit.

Fotograf Daniel Schumann hat schon oft Projekte zu gesellschaftlichen Themen durchgeführt, „ich habe beispielsweise Menschen im Hospiz abgelichtet, in dem ich selbst Zivildienst absolviert habe“. Zu der Glashütte hat er eine besondere Beziehung: „Ich bin in Gerresheim aufgewachsen, habe die Schließung der Glashütte noch selbst miterlebt. Sie hat eine enorm wichtige Rolle im Stadtteil gespielt, und die Menschen, die dort arbeiteten, haben sich trotz nicht immer einfachen Bedingungen mit ihrem Job identifiziert“, sagt Schumann.

Das merkt man dann den Interviews auch deutlich an. Für Joachim Forker etwa war es geradezu eine Herzensangelegenheit, die Qualitätskontrolle im Bereich des „Kalten Endes“ zu optimieren. Dahinter verbirgt sich die Sortierung, erklärt Forker selbst. Zu Beginn seiner Zeit in der Glashütte Ende der 50er war von Automatisierung noch nichts zu sehen: „Da wurden die Temperaturen optisch gemessen, da gab es einen einzigen Mann im ganzen Betrieb, der war sozusagen der Eichbeamte. Der ging mit einem optischen Messgerät durch die Glashütte, guckte sich die ganzen Schmelzwannen an und hat die Temperaturen gemessen. Und, was der gesagt hat, war Gesetz.“