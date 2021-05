Umweltfreundliches Fahren : Arbeiterwohlfahrt setzt auf mehr Elektromobilität

Düsseldorf Für Fahrten zwischen den 140 Awo-Standorten nutzen die Mitarbeiter künftig E-Mobile von Clever Shuttle. Wie das Konzept in die Tat umgesetzt wird.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) will einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und setzt bei Fahrten und Transporten auf Elektromobilität. „Wir werden in den kommenden Monaten einen Großteil der täglich anfallenden Wege zwischen unseren 140 Düsseldorfer Einrichtungen mit Elektromobilen von Clever Shuttle erledigen“, sagt Awo-Geschäftsführerin Marion Warden. Die Mobilität der eigenen Mitarbeiter sei ein guter Anknüpfungspunkt für eine teilweise Neuausrichtung der Mobilität. „Umso mehr freut es mich, dass wir demnächst einen Großteil der notwendigen Wege umweltfreundlich zurücklegen werden“, betont die Awo-Chefin.