Mängel am Brandschutz : Düsseldorfer Stadthalle wird für 6,2 Millionen Euro saniert

Mängel am Brandschutz

Der Stadtrat tagt derzeit in der Stadthalle im CCD. Wegen des Coronaschutzes braucht das Gremium einen größeren Saal als den Plenarsaal im Rathaus. Foto: Michael Gstettenbauer

Düsseldorf Die Stadthalle an der Messe muss modernisiert werden. Der Haupt- und Finanzausschuss bewilligte einstimmig das Geld für die bis 2025 geplante Sanierung.

Für 6,3 Millionen Euro wird der Brandschutz der Stadthalle im Congress Centrum Düsseldorf (CCD) an der Messe ertüchtigt. Der Haupt- und Finanzausschuss bewilligte einstimmig die Modernisierungen an dem 1994 eröffneten Gebäude. Die Bauaufsicht hatte den besseren Brandschutz gefordert, die Liste der bis 2025 geplanten Maßnahmen reicht von Schutzwänden über eine neue Brandmeldeanlage bis zu einem neuen Bodenbelag. Die Politiker kennen das Gebäude gut: In der Stadthalle tagt derzeit zum Corona-Schutz der Rat.