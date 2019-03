Annettte-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium: Die Annette-Chöre feiern Jubiläum

Benrath Fünf Schulchöre gibt es am Benrather Gymnasium. Vor 25 Jahren wurden die ersten beiden gegründet, seitdem standen 2200 Chormitglieder auf der Bühne. Das Jubiläum wird am Wochenende gefeiert.

Vor 25 Jahren übernahm Ralph Erkelenz am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium den Pausenchor. „Die Bedingung war, dass der Chor mehr Raum im Schulleben bekommt und nicht nur in den Pausen stattfindet “, sagt der Leiter von mittlerweile fünf Chören, die am Wochenende ihr Jubiläum mit zwei ausverkauften Konzerten in der Schulaula feiern. Zum Start 1994 gab es einen Kinder- und einen Jugendchor. Über die Jahre wurde daraus mehr.