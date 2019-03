Rennbahn: Fortuna Düsseldorf lädt zum Pferderennen

Düsseldorf Neben den Wettbewerben erwartet die Besucher am Sonntag eine Autogrammstunde sowie eine Autoausstellung.

Auf den ersten Blick haben Fußball und Pferderennsport wenig miteinander gemein. Aber wer schon einmal an der Rennbahn in Grafenberg war, wird wissen, dass die dortigen Wettbewerbe genauso spannend wie ein Elfmeterschießen sein können. Insbesondere dann, wenn man auf ein Pferd gesetzt hat. Um den ein oder anderen Fußballfan von der Begeisterung für Pferdesport anzustecken, findet am Sonntag die siebte Ausgabe des Fortuna-Renntags statt. Statt zehn Euro zahlen Fortuna-Mitglieder an diesem Tag nur 0,95 Euro Eintritt. „Für mich war es damals der Startschuss, die Rennbahn häufiger zu besuchen“, erinnert sich Fortuna-Co-Trainer Axel Bellinghausen an seinen ersten Besuch. Seitdem seien er und seine Frau regelmäßige Gäste. Auch am Sonntag wird er vor Ort sein, um bei den Rennen mitzufiebern. Das Wetten überlässt er jedoch seiner Frau. „Die kennt sich besser aus“, erzählt er.