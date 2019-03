Internationaler Tag gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit: Aktionen gegen Rassismus auf dem Schadowplatz

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit fanden auch auf dem Schadowplatz in Düsseldorf Aktionen statt. Foto: Anna Steinhaus

Mit Kunst und Musik gemeinsam gegen Diskriminierung und Ausgrenzung: Anlässlich des internationalen Tags gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit fanden am Donnerstag verschiedene kleine Aktionen auf dem Schadowplatz statt, die ein Zeichen für Zusammenhalt und Respekt setzen sollten.

„Ich bin so dankbar, dass so viele mitmachen“, sagt Diversity-Beauftragte Jana Hansjürgen. Unter den über hundert Menschen auf dem Schadowplatz, war auch eine kleine Delgation der Partnerstadt Chemnitz und zahlreiche Jugendliche. Insgesamt sechs Schulen des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ waren mit vertreten. Mit selbstgestalteten Bannern sprachen sich die Schüler für Vielfalt und Respekt aus. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der ein Grußwort sprach, rief zu einer Schweigeminute für die Terroropfer in Neuseeland auf. „Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, dem wir uns entgegenstellen müssen“, sagte er.