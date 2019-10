Langenfeld : Sozialdienst bildet an zwei Tagen für Ehrenämter aus

Sozialdienst bildet an zwei Tagen für Ehrenämter aus

Langenfeld (ilpl) Sie lernen gerne neue Menschen kennen und haben zwischendurch immer mal wieder eine oder auch zwei Stunden Zeit? Sie möchten gerne etwas bewegen und anderen Menschen helfen? Vielleicht spielen Sie ja auch schon länger mit dem Gedanken sich ehrenamtlich zu engagieren und wussten bisher nur nicht wo und wie.

Der Sozialdienst katholischer Frauen Langenfeld bietet wieder einen zweitägigen Einführungskurs in die vielfältigen Themenbereiche des ehrenamtlichen Engagements an. Gesucht werden von montags bis samstags (je nach Tätigkeitsfeld): Menschen für den Besuchsdienst im Betreuungsverein, Familienpaten, Schneiderinnen und Näherinnen für die Schneiderwerkstatt, helfende Hände für Verkauf, Lager und Kasse im Secondhand-Laden, Unterstützer in Küche und Service des Café Immis sowie für weitere Tätigkeiten nach Absprache.