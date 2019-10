Stadtwerke und 3M in Neuss : Volles Haus beim „Maus-Türöffner-Tag“

Moderatorin Katja Eifler, „Hein Blöd“, Stadtwerke-Projektleiterin Sabine Zellnig und Eishallen-Betriebsleiter Kalle Jasper (v.l.n.r.) Foto: Stadtwerke Neuss. Foto: Stadtwerke Neuss

Neuss So voll war es beim diesjährigen „Maus-Türöffner-Tag“ in der Eissporthalle an der Jakob-Koch-Straße 1 selten: Rund 1500 Besucher, vor allem Familien und Jugendliche, konnten von 11 bis 16 Uhr neben vielen Mitmachaktionen kostenfrei Schlittschuhlaufen.

Maus-Fans konnten beispielsweise ihre eigene Maus basteln, eine Anstecknadel bemalen und pressen oder ihr Gesicht als Maus anmalen lassen.

Außerdem erfuhren die Kinder in kleinen Filmen mit Lach- und Sachgeschichten, wie das Eis in die Halle kommt und wieso ab und zu Schnee vor der Eissporthalle liegt. Ein ganz besonderes Highlight für die Kinder waren die lebensgroßen Plüschfiguren, die zu Besuch waren: Maus-Kumpel „Hein Blöd“ und das Stadtwerke-Maskottchen „Pinguin Fridolin“. Mehr als zufrieden nach fünf Stunden „voller Action“ in der Eishalle war auch Sabine Zellnig. Die Marketing-Referentin und Event-Fachfrau der Stadtwerke Neuss konstatierte anschließend erschöpft, aber glücklich: „Das war einfach mega! So viele glückliche und zufriedene Menschen in unserer Eissporthalle. Das schreit eigentlich nach einer Wiederholung im kommenden Jahr.“

Ebenfalls großen Andrang gab es beim „WDR-Türöffner-Tag“ der Sendung mit der Maus bei 3M. Rund 400 Kinder kamen mit ihren Eltern am Tag der Deutschen Einheit ins Neusser Hammfeld, um hinter die Kulissen eines Multitechnologiekonzerns zu schauen. Die kleinen Maus-Fans durften zum Beispiel Edelsteine schleifen oder Folien auf Autotüren kleben. Dass man mit Stickstoff aus Erdbeermilch ganz schnell ein leckeres Eis zaubern kann, sorgte für besonders staunende Gesichter bei den Gästen.

(özi)