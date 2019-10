Zwei Termine : Rotes Kreuz wirbt um weitere Blutspender

LANGENFELD/MONHEIM Das Rote Kreuz (DRK) ruft zur Blutspende auf. An diesem Donnerstag gibt es zwei Termine in Langnefeld und Monheim.

Um hierzu auch Neulinge zu motivieren, bekommt jeder schon registrierte Spender in einer Werbe-Aktion des DRK einen kleinen Wireless-Lautsprecher, wenn er einen Erstspender mitbringt. Zudem bekommen alle Spender einen kleinen Imbiss sowie als Dank ein hochwertiges Salz (Fleur de Sel). Weitere Infos unter www.blutspende.jetzt im Internet. Nächste Termine sind jeweils an diesem Donnerstag, 17. Oktober: in Langenfeld von 15 bis 19.30 Uhr beim Schützenverein 1834 an der Langforter Straße 68; sowie in Monheim von 16 bis 20 Uhr im Bürgerhaus Baumberg an der Humboldtstraße 8.