Workshops im Neanderthal Museum Mettmann : Jugendliche und Erwachsene lernen Bogen bauen

Mettmann Bogen nach historischen Vorbildern bauen, das können Jugendliche und Erwachsene unter Anleitung von Experten des Neanderthal Museums.

(arue) Das Neanderthal Museum in Mettmann bietet Wochenendworkshops zum Thema Bogenschießen an: Am 14./15. September, am 12./13.; 26./27. Oktober und am 2./3.; 16./17. November und 30. November/1. Dezember (jeweils 9 bis 18 Uhr) haben Interessierte ab 16 Jahren beziehungsweise 14 Jahren mit Begleitperson die Wahl zwischen sechs verschiedenen Bogentypen. Gebaut werden kann etwa ein Wikingerbogen, ein mittelalterlicher Langbogen, ein dänischer Nydambogen, ein alamannischer Langbogen oder ein Sudbury-Indianerbogen. Die Teilnahme an den Workshops kostet ab 200 Euro (abhängig vom Bogentyp).