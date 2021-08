Steigende Fallzahlen : Corona-Testzentrum Marienburg startet neu

Monheim Alexander Zimmer will erst mal nur bis zum 11. Oktober, wenn die Gratis-Tests enden, öffnen. Betreiber des Coronapoints gibt düstere Prognose ab: Tests werden weniger nachgefragt, weitere Teststationen werden schließen.

Das Corona Testzentrum an der Marienburg hat am 4. August seinen Betrieb wieder aufgenommen. Ende Juni hatte der Betreiber, Alexander Zimmer, seine Teststation aus zwei Gründen geschlossen: Das bisherige Praxisteam war ausgestiegen, die Ärzte hätten zu lange auf die Kostenerstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung warten müssen. „Jetzt arbeiten wir mit der Zahnarztpraxis Rheinweiß zusammen“, so Zimmer. Ein zweiter Grund sei eine neue Verordnung für den Betrieb der Testzentren gewesen, die so kurzfristig umzusetzen hatte Zimmer sich nicht in der Lage gesehen. Auch die reduzierte Vergütung für die Bürgertests (11,60 statt 18 Euro) bei nachlassender Nachfrage trug dazu bei. „Es rechnete sich einfach nicht mehr.“ Dass die Fallzahlen der Covid-Infizierten im Juni so rapide sanken und immer mehr öffentliche Bereiche nun ohne Test zugänglich wurden, habe die Gewinnmargen zu stark schrumpfen lassen. Immerhin habe er sein eigentliches Unternehmen, das Tagungszentrum Marienburg, wieder öffnen können. „Für unsere Hochzeits- und Tagungsgäste haben wir weiterhin ein Testangebot vorgehalten.“