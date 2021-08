Prävention in den Städten : Polizei hilft älteren Menschen Trickbetrüger zu erkennen

Kreis Mettmann Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Mettmann bietet in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt gezielte Aufklärung zum Thema „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen – Enkeltrick, Falsche Polizisten, Schockanrufe und Co“ an.

(og) Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Mettmann bietet in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt gezielte Aufklärung zum Thema „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen – Enkeltrick, Falsche Polizisten, Schockanrufe und Co“ an. Das Info-Mobil der Kreispolizei macht in verschiedenen Städten des Kreises Station: Am Dienstag, 24. August hält es in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in Mettmann am Jubiläumsplatz. In Baumberg, Wochenmarkt (Parkplatz Aldi) stoppt es am Freitag, 27. August, von 10 bis 12 Uhr. Am Donnerstag, 2. September, ist es von 10 bis 12 Uhr in Haan, Neuer Markt.