Plakat-Aktion : Neues Netzwerk tritt für ein vielfältiges Langenfeld ein

Langenfeld Die Botschaft einer Plakataktion, die demnächst in ganz Langenfeld für Vielfalt wirbt: „Langenfeld ist bunt – und du gehörst dazu.“

(elm) Die Stadt Langenfeld möchte sich mehr als weltoffene, tolerante und die Vielfalt schätzende Stadt profilieren. Um den Respekt und die Akzeptanz für alle Menschen als selbstverständlich zu leben, vorzuleben und noch fester in der Gesellschaft zu verankern, hat sich das Netzwerk „Langenfeld l(i)ebt Vielfalt“ gegründet, in dem sich zahlreiche engagierte Bürger zusammengefunden haben. Als erste Aktion haben diese mit Unterstützung der Stadt Langenfeld, die ebenfalls Netzwerkmitglied ist, eine Plakatkampagne verwirklicht. Ihre Botschaft: „Egal, welches Alter, welche Hautfarbe, welche religiöse Überzeugung oder welche sexuelle Ausrichtung: Langenfeld ist bunt – und du gehörst dazu“, sagt Eva Kirbisch, Mitinitiatorin des Netzwerkes, mit Blick auf die insgesamt sieben Motive, die bald im Stadtbild auf Plakaten zu sehen sind. In diesem Zusammenhang bedankt sich Eva Kirbisch auch bei den Fraktionen aller Parteien im Stadtrat. „Sie setzen ein gemeinsames, fraktionsübergreifendes Zeichen, indem sie die Vielfalt-Plakate aufhängen.“

„Das Engagement des Netzwerkes und die sofortige Zusage der Fraktionen, die Plakat-Kampagne mitzutragen, macht mich stolz und zeigt, wie tief der Gedanke der ‚Bunten Vielfalt‘ in unserer Stadt verwurzelt ist“, so Bürgermeister Frank Schneider (CDU). Auf jedem der Plakatmotive ist ein Staffelstab mit der Aufschrift „Respekt“ zu sehen. Diesen reichen sich sozusagen symbolisch die Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Kampagne als Foto-Model zur Verfügung gestellt haben. An den Treffen des Netzwerkes via Zoom beteiligen sich Mitglieder des Integrationsrates, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der Langenfelder Schulen, des Partnerschaftskomitees, der Initiative „Omas gegen rechts“ und der Stadtverwaltung.