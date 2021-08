Karnealisten : Radtour der Karnevalisten mit vielen Spielen

Langenfeld Das Vereinsleben beginnt, sich wieder zu normalisieren: Im vergangenen Jahr musste die traditionelle Fahrradtour des Langenfelder Heimatvereins Postalia coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr war das Motto „Raus ins Grüne“.

Bei idealem Fahrradwetter starteten die zehn Freizeitradler am Rathaus. Einer hatte in seinem kleinen Anhänger seinen Hund mitgebracht. Unter der Leitung von Heinz Schäfer führte die Route durch den Ortsteil Langfort über die Fahrradstraße Am Schwarzen Weiher, vorbei am Judenfriedhof, durch das südliche Stadtgebiet von Hilden.