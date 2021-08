Kultur im Neanderland : Biennale startet Samstag in Langenfeld

Das festliche Bürgerdinner ist ein beliebter Programmbestandteil der Biennale – hier 2019 in Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Langenfeld Die Neanderland Biennale lädt zur 10. Jubiläumsausgabe ein. Das Theaterfestival besteht aus 20 Shows, viele Aufführungen finden draußen und an besonderen Orten statt.

(pc/hesp) Am Samstag beginnt auf dem Vorplatz des Schauplatzes in Langenfeld die 10. Auflage der Neanderland Biennale. Das Theaterfestival hat dieses Jahr das Motto „10Suchtsorte“. Laut einer Pressemitteilung des Kreises Mettmann finden bis 10. September insgesamt 20 Shows statt, es werden Theateraufführungen, Lesungen, Konzerte, Akrobatik und Poetry Slam geboten. Kreisdirektor Martin Richter wird wird das Kultur-Event am 21. August um 19 Uhr beim Bürgerdinner eröffnen.

Traditionell bringen die Zuschauer dazu eigenes Essen, Getränke und Geschirr mit. In diesem Jahr können die Gäste auch gekühlte Getränke an der Bar im Schauplatz erwerben. Bänke und Tische mit Hussen stellt der Veranstalter. Wer noch teilnehmen möchte, sollte sich schnell online Plätze reservieren, denn viele Tische sind bereits gebucht. Die Reservierung kostet pro Person einen Euro zuzüglich 90 Cent Gebühren. Der Kreis teilt mit, dass es nicht garantiert werden könne, dass es noch Karten an der Abendkasse geben werde. Bei Regen wird die Veranstaltung in den Schauplatz verlegt. „Nach den zahlreichen Entbehrungen der vergangenen Monate sehnen sich viele Menschen nach Kultur und dem Zusammensein. Daher freue ich mich, dass die diesjährige Neanderland Biennale genau unter diesem Motto 10Suchtsorte wieder ein vielfältiges Kulturprogramm in allen zehn kreisangehörigen Städten aufleben lässt“, freut sich Kreisdirektor Martin Richter.

Info Die Biennale ist eine regionale Institution Am Samstag beginnt das Theaterfestival in Langenfeld. Foto: Kreis Mettmann Geschichte Im Jahr 2003 fand das erste spartenübergreifende Kulturfestival unter dem Titel „Bewegte Landschaften“ statt, inzwischen ist das Theaterfestival Neanderland Biennale eine regionale Institution. Die lokale Ausrichtung der Kulturveranstaltung hat sich bewährt, Straßentheater und Kooperationen mit Schulen und Kitas sorgten für Nähe zum Publikum. Internationalität Die Macher der Biennale sind offen für neue, ungewöhnliche Formate. Im Laufe der Zeit konnten auch Ensembles aus Polen und Frankreich gewonnen werden, die mit muttersprachlichen Aufführungen internationales Flair in den Kreis brachten. „Betaal wat de häs“ Die Open Air Veranstaltungen finden wieder ohne Vorverkauf und vorherige Anmeldung statt. Dem bewährten Motto „Betaal wat de häs“ bleiben die Organisatoren treu: Die Besucher bezahlen nach der Veranstaltung, was ihnen diese wert ist.

Für musikalische Unterhaltung am Eröffnungsabend sorgen Dr. Mojo und die Zucchini Sistaz. Dr. Mojo gilt als die beste One-Man-Band aus dem Bergischen Land und entführt das Publikum mit beliebten Oldies, Blues, Balladen und Folksongs in einen kleinen Urlaub vom Alltag. Mit Gesang, Gitarre, Bluesharp im Rack, Hi-Hat und Stompin’ Bass, oft gleichzeitig gespielt, bringt er beliebte Oldies, Blues, Balladen und Folksongs zum Klingen. Im Anschluss nehmen die Zucchini Sistaz das Publikum mit zum „Tag am Meer“. Mit Gitarre, Bass und Trompete bringen sie ihren zeitgemäßen Sound im Stil der 20er bis 60er Jahre zum Klingen.