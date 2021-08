Kultur-Regatta in Monheim : Segel setzen für die Nachhaltigkeit

Der Künslter Stefan Szczesny posiert mit einem von ihm bemalten Surfbrett. Foto: Dirk Geuer/GeuerGeuer

Moheim Die Moheimer Kulturwerke rufen am kommenden Sonntag mit einer spektatkulären Kunstaktion auf dem Rhein zum Einhalten der UN-Nachhaltigkeitsziele auf.

Auf dem Boden seines Ateliers in St. Tropez liegt ein acht Meter großes Segel. Der Künstler Stefan Szczesny steht darüber und malt mit einem rund einen Meter langen Pinsel ein buntes Bild auf die weiße Oberfläche. Zu sehen sind schemenhafte Figuren auf einem bunten Hintergrund. Die Bilder wirken farbenfroh, doch ihr ernster Hintergrund soll nicht kaschiert werden.

Der Maler und Bildhauer aus Deutschland, der an der französischen Küste lebt und arbeitet, interpretiert auf den Segeln die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN). Am kommenden Sonntag sollen sie auf dem Rhein ausgestellt werden – und zwar an den Schiffen der Segel-Bundesliga. Zum 75. Geburtstag des Landes NRW soll diese Kultur-Regatta unter dem Motto „Sailing #Art4GlobalGoals“ von Monheim nach Düsseldorf fahren.

Hinter der Aktion steht der Düsseldorfer Kurator Dirk Geuer, der die segelnde Ausstellung in Kooperation mit den Monheimer Kulturwerken entwickelte. Sie ist Teil der Aktivierungskampagne #Art4GlobalGoals der YOU Stiftung, einer Initiative der Unesco-Sonderbotschafterin Ute-Henriette Ohoven. Schon seit 2017 arbeitet Geuer mit der Stiftung zusammen, um sich für die UN-Nachhaltigkeitsziele, die „Global Goals“, einzusetzen.

Ein Ausschnitt eines der 17 Segel, die der Künstler Stefan Szczesny für die Kultur-Regatta der Monheimer Kulturwerke bemalt hat. Foto: Monheimer Kulturwerke/Lars Wehrmann

„Kunst hat die Aufgabe, auf Dinge aufmerksam zu machen“, sagt Geuer in einem vorab veröffentlichten Video der Kulturwerke über die Aktion: „Wir haben eine Verantwortung. Hier dient die Kunst auch der Sache. Wir haben nur diese eine Erde.“ So sehen es auch die Monheimer Kulturwerke. Die Regatta sei für sie ein Startpunkt für das konkrete Umsetzen der „Global Goals“, so Intendant Martin Witkowski: „Dazu möchten wir alle Menschen durch Kunst motivieren.“ Die Impulse der Regatta-Boote und somit der 17 Nachhaltigkeitsziele sollen am Sonntag über Monheim hinausgehen und Leute an die Ufer locken, so sein Wunsch.

„Es soll keine mahnende Aktion sein, kein Appell mit Imperativ“, sagt Witkowski. Es gehe vielmehr darum, mit farbenfrohen Segeln einen Impuls zu setzen. „Für mich ist das Lebenslust. Wir möchten die Menschen in Kontakt mit den Nachhaltigkeitszielen bringen – auf eine freundliche Art.“ So, hofft Witkowski, können Menschen dazu motiviert werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Kultur-Regatta könnte den Anstoß dazu geben: „Kunst schafft so etwas.“ Geuer sieht das ähnlich: „Viele brauchen erstmal einen Hinweis, dass es 17 Nachhaltigkeitsziele gibt.“

Die von der UN formulierten Ziele beschäftigen sich unter anderem mit einem Ende von Armut und Hunger und der Förderung von Bildung und Gleichberechtigung. Viele Ziele beziehen sich auf Themen des Umweltschutzes, wie zum Beispiel sauberes Trinkwasser, eine nachhaltige Industrialisierung und den Schutz des Klimas. Zur Umsetzung könne jeder Einzelne beitragen, so Witkowski: „Als Beispiel: In Deutschland werden jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Vielleicht kauft man also so ein, dass man nur noch sehr wenig wegschmeißt.“ Das ist die Botschaft, um die es ihm bei der Kultur-Regatta geht: „Du kannst was ändern – wenn du Lust hast.“

Dass die künstlerische Interpretation der Nachhaltigkeitsziele auf Segelbooten gezeigt wird, ist dabei nicht willkürlich. Die Boote werden mit Windkraft angetrieben, sind also selbst nachhaltig. Für den Künstler Szczesny boten sie eine neuartige Herausforderung: Statt auf eine Leinwand malt er seine Kunstwerke direkt auf die Segel. Ungewöhnlich, aber kein Problem für ihn. „Der Antrieb ist für mich, dass ich mich eigentlich mein ganzes Künstlerleben für wichtige Dinge auch über den Rahmen hinaus engagiert habe“, so Szczesny. In diesem Fall eben für das Thema Nachhaltigkeit. Und das in einer ganz besonderen Form: als segelnde Vernissage.