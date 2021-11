Corona-Krise in Nettetal : Was Hospital-Besucher jetzt wissen müssen

Was Hospital-Besucher jetzt wissen müssen

Corona-Krise in Nettetal

Nettetal Auch das Krankenhaus Nettetal reagiert auf die steigenden Infektionszahlen und ändert seine Regeln für Besucher. Ungeimpfte erhalten keinen Zutritt mehr.

„Wir erweitern die 3G-Regelung auf 2Gplus, da die Fallzahlen im Kreis so massiv ansteigen und auch die neue Virusvariante in Deutschland und den Niederlanden angekommen ist“, so Stefan Russmann, leitende Hygienefachkraft.