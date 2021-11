Kampf gegen Corona-Pandemie : Weitere mobile Impfaktionen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Rund 11,6 Prozent der Einwohner des Kreises Viersen haben laut Robert-Koch-Institut bereits eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. In dieser Woche kommt bei den mobilen Impfaktionen überwiegend Moderna zum Einsatz.

Allein in der vergangenen Woche wurden 11.822 Booster-Impfungen verabreicht, 44 Prozent mehr als in der Woche zuvor. In der vergangenen Woche hatten im Kreis Viersen mobile Impfteams ihre Arbeit aufgenommen. Sie bieten neben Booster- auch Erst- und Zweitimpfungen ohne Termin an.