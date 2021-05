Feuerwehr Monheim : Papierpresse bei Packwell brennt

Monheim Produktionshalle war stark verraucht, die Feuerwehrleute mussten unter Atemschutz löschen. Polizei geht von technischem Defekt aus. Schaden noch nicht beziffert.

(elm) Die Monheimer Feuerwehr musste am Dienstagabend gegen 18 Uhr zur Packwell GmbH, einem papierverarbeitenden Unternehmen an der Industriestraße im Süden Monheims ausrücken, wie sie über Facebook kundtat. Sowohl über Notruf als auch über die zur Feuerwehr aufgeschaltete Brandmeldeanlage war die Wehr in das Gewerbegebiet an der Stadtgrenze zu Leverkusen gerufen worden. Dort musste der zuerst eintreffende Löschzug feststellen, dass in einer Lagerhalle eine Abfallmaschine brannte, eine dort installierte interne Löschanlage bekämpfte bereits das Feuer. Nach Angaben der Feuerwehr hatte durch einen Hitzestau an einer Papierpresse die Sprinkleranlage ausgelöst. In der stark verrauchten Halle bekämpften die Feuerwehrleute den Brand unter Atemschutz und lüfteten anschließend die Industriehalle mit mehreren Hochleistungslüftern. Teile der Papierpresse mussten demontiert werden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, verletzte wurde niemand.