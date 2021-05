Katholische Kirche : Neuer Weg über den Kirchhügel St. Dionysius

Zwischen dem neuen Pfarrzentrum und der Kita der katholischen Gemeinde soll der neue Weg – dereinst – in den Ortskern führen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Kirchengemeinde stellt Weg und neue Parkplätze an der Von-Ketteler-Straße her und die Stadt zahlt. Gemeinde räumt Stadt ein unbefristetes Nutzungsrecht ein.

(elm) Vor vier Jahren hat die Stadt den Bebauungsplan 67 B „St. Dionysius“ aufgestellt, der neben dem Kirchhügel auch den Kirberger Hof (Privateigentum) einbezieht. So sollen zwischen dem Gutshof und dem Bürgerhaus einst Wohnungen entstehen. Auch ein neuer Fußweg zwischen der Berghausener Straße und der Humboldtstraße ist geplant. Jetzt will die Stadt eine Ausbauvereinbarung mit der katholischen Gemeinde über das erste Wegstück von der Berghausener Straße bis zur Von-Kettler-Straße treffen, das über das Kirchengrundstück verläuft. Die Kirchengemeinde St. Gereon und St. Dionysius, die derzeit dort ein neues Pfarrzentrum baut, hat sich bereit erklärt, den Weg im Rahmen der laufenden Arbeiten herzurichten. Die Stadt beteiligt sich mit 66 Prozent an den Baukosten und erhält dafür ein unbefristetes Nutzungsrecht. Die Baukosten sollen sich laut Stadt auf rund 196.000 Euro belaufen. „Die Stadt ist dann im weiteren für Beleuchtung, Wegesicherung und Reinigung zuständig“, erklärt Hans Dieter Wuttke, Mitglied im Bauauschuss der Gemeinde.