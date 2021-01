Monheim : Einbrecher erbeuten VW Polo

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei hat den Polo zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Monheim (elm) Ein noch unbekannter Täter ist am 1. Januar in eine Kfz-Werkstatt an der Delitzscher Straße in Monheim eingebrochen und hat neben diversem Werkzeug auch einen VW Polo entwendet. Gegen 9 Uhr soll er sich gewaltsam Zugang in die Werkstatt verschafft und dort mehrere Schränke aufgebrochen und durchsucht haben.

Dabei habe er laut Polizei auch die Wagenschlüssel gefunden und sei gegen 9.40 Uhr mit dem Polo aus der Werkstatt schnell in Richtung Marienburg davongefahren. Zeugen beschrieben den Täter als etwa 1,80 Meter groß, stabil gebaut, dunkelhaarig. Trotz sofortiger Alarmierung konnte die Polizei das entwendete Auto nicht ausfindig machen. Der Polo mit dem Kennzeichen „ME - OK 1999“ wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Er hatte gut 9000 Kilometer auf dem Tacho, sein Wert wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.