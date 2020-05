Monheim : Täter stehlen Motorräder aus Tiefgarage

Monheim Zwei Motorräder der Marke BMW und Kawasaki sind spurlos aus einer Tiefgarage in Monheim verschwunden.

(og) Zwei Motorräder der Marke BMW und Kawasaki sind spurlos aus einer Tiefgarage in Monheim verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, ist in der Zeit vom 28. April bis zum 19. Mai eine Kawasaki aus der Tiefgarage an der Wilhelm-Leuscher-Straße, Höhe Nummer 12-28 verschwunden. Dort wurde auch das BMW-Motorrad gestohlen, allerdings in der Zeit von Freitag, 15. Mai, bis Dienstag, 19. Mai. Kennzeichen: ME-T 630 und ME-DL 35. Wert: zusammen knapp 25.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02173 9594-6350 entgegen.