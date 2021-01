Firmengründerin in Berlin : Langenfelderin Anja Carsten baut auf ihre Wurmkiste

Die Langenfelderin Anja Carsten (l.) hat mit Julia Seidel (r.) in ihrer Berliner Firma Hubus multifunktionale Kompostmöbel entwickelt. Foto: Hubus/Marc Meyerbroeker

LANGENFELD/BERLIN Anja Carsten hat mit ihrer Kollegin in Berlin multifunktionale Kompostmöbel entwickelt. Über ihre Firma Hubus bieten die beiden Frauen sie zum Selbermachen im Baukastenprinzip an; inklusive Online-Workshops. Die eigene Wurmkompostierbank ist personalisierbar, nachhaltig und für Kinder ein Naturforschungsobjekt.

Von der Natur war Anja Carsten (45) schon immer begeistert: In ihrer Jugend verbrachte die gebürtige Langenfelderin ihre Ferien häufig in der Eifel, auf Bauern- und Pferdehöfen. Doch dass sie diese Leidenschaft auch zu ihrem Beruf machen würde, wusste sie als junge Frau noch nicht. In Berlin hat sie mit einer Geschäftspartnerin multifunktionale Kompostmöbel entwickelt, die auch zum Selbermachen im Baukastenprinzip inklusive Online-Workshops angeboten werden. „Die eigene Wurmkompostierbank ist personalisierbar, absolut nachhaltig und für Kinder zudem ein spannendes Naturforschungsobjekt“, sagt Carsten im Gespräch mit unserer Zeitung.

Diese Do-it-Yourself-Wurmkompostierbank besteht aus Lärchenholz und verzinktem Stahl. Foto: Hubus

Nach ihrem Abitur an der Opladener Marienschule war Anja Carsten Ende der 1990er-Jahre mit dem Rucksack in die weite Welt gezogen. In den traumhaften Landschaften Südostasiens reifte unbewusst ihre Liebe zur Natur und Umwelt. Denn das anschließende Medizinstudium in Mainz brach sie nach nur einem Semester wieder ab, um unter anderem Geografie in Berlin und Potsdam zu studieren. „Ich hatte die große weite Welt hinter mir gelassen, um meinen Blick im Medizinstudium plötzlich auf die kleinsten Moleküle im Körper zu richten. Das schränkte mich sehr ein.“ So sattelte sie um auf Geografie, „weil es dabei nicht nur um Naturwissenschaften geht, sondern dieses Studium auch einen großen humanwissenschaftlichen Anteil hat.“

Info Funktional und minimalistisch Der Hubus-quer ist ein funktional optimiertes und gestalterisch minimalistisches Möbel für die Wurmkompostierung. Seine Materialien – Lärchenholz und verzinkter Stahl — sind witterungsbeständig und werden in zwei Sozialen Werkstätten in Berlin von Hand gefertigt. Den Do-it-yourself-Hubus gibt es ab 171,52 Euro. Alle weiteren Informationen zu der von Anja Carsten und Julia Seidel gegründeten Firma gibt es unter www.hubus-berlin.de

Als frisch diplomierte Geografin, Agrarwissenschaftlerin und Umweltmanagerin ging es auf Arbeitssuche. Bei Bayer Crop Science in Monheim absolvierte die Langenfelderin ein Praktikum in der Zulassungsstelle für Biozide. Es folgte eine Anstellung in einem Dienstleistungsunternehmen für die chemische Industrie, wo Carsten von Berlin aus eine reine Schreibtischtätigkeit ausübte. Anhand von Modellen berechnete sie die maximale Konzentration von Stoffen in der Umwelt. Doch zufrieden war die Naturliebhaberin damit nicht, „denn es widersprach eigentlich dem, wofür ich stehe“.

Als sie Mutter wurde, habe sich ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeit verstärkt. „Moralisch gesehen war meine Arbeit nicht länger mit meinen eigenen Werten vereinbar“, erinnert sich Carsten. Sie stieg aus, bildete ihr eigenes Netzwerk und dachte über Strategien nach, wie ein ökologisch wertvolles und nachhaltiges Leben in der Stadt möglich sei. „Ich habe zu der Zeit viele Upcycling-Projekte gemacht.“

Der sprichwörtliche Stein für ihr aktuelles Unternehmen mit dem Namen „Hubus“ kam quasi über die Kita ihrer Tochter ins Rollen. „Eine Mutter regte an, ob wir nicht ein Projekt entwickeln könnten, um die Nährstoffe aus dem Bioabfall zu verwerten, statt es einfach nur zu entsorgen. Diese Anfrage hat mich gleich sehr begeistert und ich stürzte mich in die Recherche.“ Das Kita-Projekt wurde mangels Resonanz nie umgesetzt, doch Carsten ließ die Idee nicht mehr los.

Es folgten in Zusammenarbeit mit Freunden und Bekannten ihres Netzwerks der Bau von Prototypen, Infostände und Workshops zum Thema Kompostierung, denn: „Eine Wurmkiste ist eigentlich nichts Neues, aber ich habe gemerkt, dass es im deutschsprachigen Raum wenig gutes Infomaterial gibt.“

Gemeinsam mit Julia Seidel (34) gründete Carsten daher im Sommer 2019 das Unternehmen „Hubus“, um ihre entwickelten Kompostiermöbel zu vertreiben. Die Wurmkiste in verschiedenen Größen kann praktisch als Sitzbank unter dem Küchentisch verstaut werden; dazu bieten die beiden Firmengründerinnen Anleitung, Workshops und Beratung. Mit einem günstigeren Do-it-yourself- Hubus wird die Basisausstattung für die Wurmkiste verschickt. Auf jedes zusätzliche Gramm, wie etwa fürs Holz, wird nach Carstens Worten verzichtet. „Aus Umwelt- und Transportsicht macht es Sinn, wenn jeder das Holz vor Ort besorgt oder aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen einfach altes, vorhandenes Holz verwendet.“

Über regelmäßige Workshops können Kunden sich mit den Unternehmerinnen austauschen, die Tipps für eine erfolgreiche Kompostierung geben. Die Workshops werden online angeboten. Der DIY-Hubus sei auch ein tolles Schulklassenprojekt, meint Carsten, „am lebenden Objekt“. Beim Beobachten der Würmer, die den Bioabfall zu feinem Humus verwandeln, könnten die Schüler über Umwelt und Nachhaltigkeit lernen. Mit einigen Schulen in ihrer Berliner Umgebung gebe es bereits Kooperationen. „Es wäre toll, wenn sich auch in Langenfeld Schulen, Privatpersonen oder Organisationen für den Hubus interessieren.“