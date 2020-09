Einbruch in Geldinstitut : Bank: Täter erbeuten 500 Euro

Monheim/Langenfeld Monheim/Langenfeld (og) Rund 500 Euro haben Einbrecher erbeutet, die in der Nacht zu Freitag in ein Geldinstitut an der Hauptstraße in Baumberg eingedrungen sind.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter durch ein aufgebrochenes Küchenfenster an der Rückseite des Gebäudes in den Kundenraum gelangt und haben Schubladen und andere Behältnisse geöffnet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Tel. 02173 9594-6350 entgegen. In Langenfeld sind am Donnerstag Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Eibenweg in Berghausen eingedrungen. Dazu, so die Polizei, haben sie ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen und als Ein- und Ausstieg genutzt. Im Haus wurde eine Verbindungstür gewaltsam aufgebrochen. Die Beute steht noch nicht fest. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Hinweise nimmt sie unter Tel. 02173 288-6310 an.