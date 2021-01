Corona-Ticker : 300 Menschen sind im Kreis Mettmann bislang gestorben

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag 1182 Infizierte, 46 mehr als am Sonntag. Gestorben ist eine 82-jährige Frau aus Velbert; damit zählt der Kreis bislang insgesamt 300 Corona-Tote.

Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 68 (+1 im Vergleich zu Sonntag / 1 Neuerkrankung), in Haan 82 (+3/3), in Heiligenhaus 72 (+2/1), in Hilden 168 (+2/2), in Langenfeld 100 (+2/3), in Mettmann 128 (+5/5), in Monheim 96 (+3/3), in Ratingen 156 (+3/3), in Velbert 245 (+25/29) und in Wülfrath 67 (0/0). Als genesen gelten inzwischen 9527 Menschen, darunter 929 Langenfelder und 842 Monheimer. 154 Covid-19-Kranke liegen in einer Klinik; darunter 12 Langenfelder und 9 Monheimer. Die Neuinfektionen-Inzidenz liegt bei 139,4 (+11,1).