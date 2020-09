Einbruch in Schermbeck : Fünf Kettensägen aus Bauhof-Werkstatt gestohlen

Schermbeck Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Werkstatt des Schermbecker Bauhofes eingedrungen und haben dort fünf Kettensägen entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, fand der Einbruch irgendwann zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, statt. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Einbrecher ein Fensterelement am Werkstatttor ein. Neben den fünf neuwertigen Kettensägen der Marke Stihl haben die Täter auch zwei Nummernschilder von Anhängern auf dem Bauhof mitgenommen. Mögliche Zeugen rufen die Polizei in Hünxe unter Tel. 02858 918100 an.