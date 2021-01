Monheimer Musikfestival : Triennale stellt für 2021 drei neue Musiker vor

Monheim Die Karten-Sonderaktion ist in Monheim überraschend gut gelaufen, bilanziert der Veranstalter. 235 Karten haben Monheimer für das Musikfestival im Sommer erworben.

Yazz Ahmed gehört „zu den aufregendsten Entdeckungen der Londoner Musikszene“, heißt es in der Ankündigung. Aufgewachsen in Bahrain kam sie nach London und wurde dort von ihrem Großvater mütterlicherseits, dem Jazz-Trompeter Terry Brown, ermutigt, Trompete zu spielen. In ihren Kompositionen führt sie die Klänge ihres gemischten Erbes zu etwas zusammen, das in Kritiken als „berauschender und fesselnder psychedelisch-arabischer Jazz“ bezeichnet wurde.