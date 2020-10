Verkehrsunternehmen in Düsseldorf : Monheim baut Schutzscheiben in Busse

Monheim/Düsseldorf In den Bussen der Rheinbahn und der BSM (Bahnen der Stadt Monheim) können Fahrgäste bald wieder Tickets beim Fahrer kaufen und sich von ihm beraten lassen.

Das Düsseldorfer Verkehrsunternehmen hat die ersten 100 von knapp 500 Bussen mit Glasscheiben am Fahrerplatz nachgerüstet. Die Kosten belaufen sich für alle Fahrzeuge auf rund 600.000 Euro und werden aus dem Corona-Rettungsschirm für den ÖPNV gefördert. In Monheim ist knapp die Hälfte der 45 Busse bereits mit Scheiben ausgerüstet. „Aufgrund der aktuellen Lieferschwierigkeiten wissen wir nicht, wann es weitergeht“, sagt BSM-Betriebsleiter Michael Hamann. Er geht davon aus, dass die Nachrüstung gut 60.000 Euro kosten wird, finanziert aus dem Corona-Rettungsschirm. Busse, in denen Kunden bereits beim Fahrer Tickets kaufen können, sollen in Monheim mit entsprechenden Aufklebern versehen werden.