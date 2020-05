Monheim : Das Böötchen startet am Donnerstag

Startklar: Auch unter Corona-Auflagen will das Piwipper Böötchen nun an den Start. Foto: rosemarie jacob/Rosemarie Jacob

Monheim Unter den vorgeschriebenen Corona-Regeln dürfen maximal zwölf Fahrgäste gleichzeitig aufs Boot. Wegen der Covid-19-Pandemie durfte die Fähre, die üblicherweise ab Ende März wieder Fußgänger und Radler von Monheim nach Dormagen bringt, nicht fahren.

Allerdings müssen Nutzer mit Einschränkungen rechnen. Maximal zwölf Fahrgäste (statt 25) sind erlaubt (Kinder zählen mit). Die Abstände zwischen den Personen müssen mindestens 1,5 Meter betragen, an Bord und in der Warteschlange. Ein Mund-Nasenschutz ist zu tragen, ebenfalls an Bord und in der Warteschlange, so Müller-Krumbhaar. Das Fährgeld von zwei Euro (mit und ohne Fahrrad) sei abgezählt bereit zu halten. „Wir haben lange überlegt, wann wir starten und wie wir unsere überwiegend älteren, ehrenamtliche Mitarbeiter schützen können“, erläutert der Vereinsvorsitzende. Denn das kleine Boot, das der Verein vor knapp zehn Jahren aufwendig restauriert hat, liegt schon längst – generalüberholt für die Saison – am Anleger vor dem Monheimer Rheinufer und wartet auf seinen Einsatz.