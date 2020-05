Ab 30. Mai : Langenfeld setzt statt auf Autokino auf die Eröffnung des Rex-Kinos

Langenfeld Ab dem 30. Mai dürfen Kinos in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen. Schauplatz-Chef Georg Huff bereitet die Wiedereröffnung des Rex vor, stellt die Autokino-Pläne für den Parkplatz an der Langforter Straße vorerst zurück.

Die Nachbarstadt Monheim hat in der Corona-Krise gleich drei Bühnen mit großen Videoleinwänden aufgebaut, vor denen das Publikum durch die Windschutzscheibe des eigenen Autos Kino, Kabarett oder sonstige Kultur geboten bekommt. Für Langenfeld hatte Schauplatz-Chef Georg Huff wegen der Zwangspause seiner Spielstätten ein Autokino auf dem Großparkplatz an der Langforter Straße vorbereitet. „Aber mit der vom Land ab 30. Mai erlaubten Wiedereröffnung von Kinos stellen wir dieses Vorhaben erst einmal zurück“, sagte Huff im Gespräch mit unserer Zeitung. Stattdessen werde das Rex-Kino an der Hauptstraße für den Neustart in zwei Wochen gerüstet. Nach der jetzt doch sehr plötzlich erteilten Erlaubnis hat sich Huff nach eigenen Worten mit Bürgermeister Frank Schneider abgestimmt. „Wir sind uns darin einig, dass mit der Öffnung des Rex die Autokino-Planung zurückgestellt wird. Je nach Verlauf der Pandemie könnte es etwa im September oder Oktober ein Thema sein.“ Denn für die Projektionen auf die Großleinwand müsse es dunkel sein. „Eine LED-Wand mit einer Miete von 1000 Euro täglich wäre deutlich zu teuer und bei maximal 50 Autos ein Zuschussgeschäft.“

Der normalerweise als Programmkino dienende Schaustall am Winkelsweg bleibt so der Schauplatz-Chef weiter geschlossen. „Dort ist es zu eng, um die Corona-Bestimmungen gewährleisten zu können. Der Schaustall lebt ja von dieser intimen Atmosphäre.“ Indes wird Huff zufolge die Stadthalle in ähnlicher Form wie das Kino für den Spielbetrieb auf der Bühne vorbereitet. „Im großen Saal können wir mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zwischen Sitzplätzen etwa 120 Zuschauer unterbringen.“ Nach den vielen zuletzt abgesagten Bühnenauftritten sei es bei der Vergabe neuer Termine indes fraglich, ob die Künstler in solch einer Atmosphäre mit einem weit voneinander entfernten Publikum auftreten möchten. Hagen Rether etwa habe seinen Auftritt mit bereits 300 verkauften Tickets bereits ins nächste Jahr verschoben. Nach jetzigem Stand könnte laut Huff der Neustart des Bühnenprogramms in der Stadthalle mit dem Auftritt der Gruppe „Sekt and the City“ am 20. Juni erfolgen.