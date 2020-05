Corona-Ticker : Ein weiterer Corona-Toter

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Am Wochenende hat das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall gemeldet. Verstorben ist ein 85-Jähriger aus Wülfrath. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreisgebiet auf 69.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 54 Infizierte, davon in Langenfeld 6, in Monheim 9, in Erkrath 5, in Haan 0, in Heiligenhaus 1, in Hilden 8, in Mettmann 3, in Ratingen 6, in Velbert 14 und in Wülfrath 2. 778 Personen gelten inzwischen als genesen. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW im Kreis Mettmann 3,1. Entsprechend dem Bund-Länder-Beschluss muss in Kreisen mit mehr als 50 Neuinfektionen (Inzidenz) pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort mit Beschränkungen reagiert werden.