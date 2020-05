Langenfelder Senioren und Corona : Die Risiko-Gruppe – entspannt statt ängstlich

Langenfeld/Monheim Zur Corona-Risikogruppe zählen unter anderem Menschen ab 60 Jahren. Ein Gespräch mit vier Älteren über ihr Leben mit Corona und wie sie sich fühlen. Sie ziehen eine Bilanz, die Mut macht.

Luda Liebe Nein! Ich gehöre seit meiner Kindheit zur Risikogruppe, da mein Körper hypersensibel und unberechenbar reagiert: auf Krankheitserreger genauso wie auf Natur, Chemie und Medikamente. Von daher bin ich „schon immer“ mit großer Achtsamkeit unterwegs. Christa Beseke Meiner Angst vor möglicher Ansteckung begegne ich dadurch, dass ich mich in den Medien informiere und so für mich und meine Umgebung ein vernünftiges Maß von Verhaltensregeln finde. Das nimmt mir viel vom Druck. Reinhard Küpper Angst habe ich nicht. Respekt würde ich sagen, und ich gestalte mein Leben mit einer guten Portion Vorsicht. Emil Drösser Nein. Am Anfang, muss ich gestehen, habe ich das gar nicht ernst genommen. Dann, mit den vielen Infizierten und Toten schon. Ich tue, was man uns vorschlägt. Es sterben mehr Menschen an der Grippe.

Luda Liebe Nein. Ich bin „schon immer“ sehr gerne alleine und in meinen Wohn- und Arbeitsräumen. Neu war die beruflich und privat völlig terminfreie Zeit. In der konnte ganz entspannt Neues entstehen.

Christa Beseke Nein, es ergibt sich sogar ein Zugewinn. Wir leben mit unserer ältesten Tochter, Mann und sechsjährigem Enkel im Mehrgenerationen-Haus. Ich erlebe spontane Radtouren mit Entdeckerpotenzial, genieße die erwachende Natur und meinen Garten. Im Wochenablauf fehlen mir lediglich die liebenswerten Teilnehmer meiner Seniorensportgruppe.

Reinhard Küpper Lebenszeit nicht, jedoch Lebensfreude, die ich mit meinen Musikfreunden in der Band verbinde. Alle geplanten Konzerte bis Ende Juli wurden abgesagt. Da entsteht ein großes Loch. Ich hoffe sehr, dass es eine Fortführung unserer vielfältigen Kunst und Kultur nach Corona gibt. Dabei denke ich oft an den Schauplatz Langenfeld, meine frühere Wirkungsstätte. Die entstandene Leerlaufzeit fülle ich mit der Fotografie, die auch zu meinen Leidenschaften gehört.

Emil Drösser Das lese ich immer wieder. Auf mich trifft das nicht zu. Man kann auch ohne Kneipenbesuch seine Zeit sinnvoll verbringen. Und in Urlaub fahre ich eh nicht, weil es in Monheim am schönsten ist. Bei mir passte der Zeitpunkt der Kontaktsperre sogar ganz gut. Ich habe ein neues Knie bekommen und bin am Sprunggelenk operiert worden. Von daher konnte ich nicht so viel unternehmen. Natürlich fehlt mir der Umgang mit meinen Freunden. Aber ich habe mich mit der Situation arrangiert. Fahre ein bisschen Rennrad und habe zu Hause zu tun. Langweilig ist mir nicht.