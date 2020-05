Fährverkehr wird eröffnet : Ab Samstag fährt die Fähre wieder

Letzte Fahrstunden vor der Inbetriebnahme am Samstag: Die Bootsführer Martin Bergmeester, Burkhard Stoffels und Lukas Rosenberg übten am Motorboothafen in Brienen auf dem Altrhein schon mal den Umgang mit der kleinen Fähre. Foto: Markus van Offern (mvo)

Der Übersetzverkehr zwischen Schenkenschanz und Düffelward wird wieder aufgenommen. Ab sofort können sich Radler und Fußgänger an den Wochenenden über den Altrhein schippern lassen. Und das sogar kostenlos.

Darauf haben sich viele Bürger lange gefreut: Nach vier Jahren Pause wird der Fährverkehr zwischen Schenkenschanz und Düffelward wieder aufgenommen. Am Samstag, 16. Mai, um 10.30 Uhr wird das „kleine“ Rad- und Fußgängerboot erstmals Passagiere über den Altrhein transportieren. Die Überfahrt ist kostenlos. Der Heimatverein Schenkenschanz bietet folgende Fahrzeiten an: Samstag, Sonntag, an Brücken- und Feiertagen von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Für die Sommerferien vom 29. Juni bis 11. August sind weitere Fahrzeiten in Planung.