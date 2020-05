Grün und blau - Wie kamen Langenfeld und Monheim an ihre Stadt-Farben? : Städte ergänzen Wappen um Symbole

Alexandra Hinke vom Stadtarchiv zeigt Entwürfe aus der Geschichte des Stadtwappens in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Wie kamen Langenfeld und Monheim an ihre Farben? Warum ist die Farbe der Stadt Langenfeld Grün und die von Monheim blau? Ein Blick in die Geschichte erläutert die Entstehung auch der Stadtwappen in Langenfeld und Monheim.

Beim Blick auf die Homepage beider Städte springt der Unterschied sofort ins Auge. „Es grünt so grün“ in Langenfeld, von der Umrandung bis zu den Überschriften des Internet-Auftritts. In Monheim erleben Besucher konsequent „ihr blaues Wunder“ – in Text und Bild. Die Gründe für die Farbwahl reichen weit zurück, nachvollziehbar werden sie in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die Posthorn- und die Gänselieselstadt – damals teilweise noch Landgemeinden – sich ihre (Stadt-)Wappen zulegten (siehe Info).

Die Motivwahl folgte jeweils den in rheinischem Platt formulierten Gedanken „Jedes Städtche op d‘r Kaat hätt sin Zier un Eegenaat. Jedes zeeg em Wappe an, wat et hätt un wat et kann“. So formulierte es 1957, also im Jahr 1957 – drei Jahre vor der Stadtwerdung Monheims – Dr. Hans Kurt Peters, Texter des Monheimer Wappenliedes. Für Dr. Hella-Sabrina Lange, Leiterin des Stadtarchivs in Langenfeld, handelt es sich in beiden Fällen um ein „Redendes Wappen“.

Info Offizielle Beschreibung der Wappen Wappen Langenfeld „In einem grünen Schildhaupt schwebt ein goldenes Posthorn mit blauer Schnur und blauen Troddeln; unter dem Schildhaupt schreitet vor einem silbernen Hintergrund der rote Bergische Löwe“ lautet die Erläuterung zum Wappen. Wappen Monheim am Rhein „In Blau auf grünem Boden stehend eine silbern (weiß) gekleidete barfüßige Jungfrau, die in der rechten einen goldenen (gelben) Blätterzweig hält und den linken Zeigefinger auf den Mund legt; links vor ihr eine nach links laufende silberne (weiße) Gans; im linken Obereck ein silberner (weißer) Schild; darin ein blau gekrönter, gezungter und bewehrter roter Löwe“ ist die offizielle Beschreibung des Monheimer Wappens. Nutzung der Symbole auf Bussen, Briefköpfen, Broschüren. Die Stadt Monheim will sogar Fußgänger-Ampeln mit der Gänseliesel ausstatten – statt Ampelmännchen.

Grün beziehungsweise Blau sind die bestimmenden Farben und bilden den Hintergrund für Posthorn und Gänseliesel. Bei der Gestaltung des Stadtwappens waren die Gemeinden auf die Zustimmung der Oberbehörde angewiesen. Die ersten Entwürfe der Langenfelder, die sich am alten „Richrather Schöffensiegel“ orientierten, wurden von der Bezirksdirektion abgelehnt. Aber, „schon die ersten Entwürfe des Heraldikers Wolfgang Pagenstecher enthielten Hinweise auf das lange (grüne) Feld“, verweist Dr. Sabrina Lange auf eine grüne Raute unter dem Posthorn.

1938 tauchte in Langenfelder Entwürfen erstmals der Bergische Löwe auf, der auch das Monheimer Wappen ziert – ein Beleg auf die frühere Zugehörigkeit beider Orte zum Herzogtum Berg. „Das Stadtwappen ist in den Hauptsatzungen der Städte präzise beschrieben“, erklärt Stadtarchivar Michael Hohmeier in Monheim und „die Nutzung ist allein der Behörde vorbehalten“.

Beide Städte schufen für die Öffentlichkeitsarbeit – unter Zuhilfenahme von Werbe-Agenturen – zusätzlich moderne Logos. Für Langenfeld steht seit den 80er Jahren das grüne L., in Monheim entstand 2016 das blaue Gänseliesel-Label. „Blau steht für den Rhein“, bestätigt Monheims Stadtsprecher Thomas Spekowius, und erläutert, dass das Tuch der Gänseliesel in der Form des Rheinverlaufs bei Monheim weht. Den Monheimern gelang es, ein konsequent genutztes Symbol zu schaffen, das hohen Wiedererkennungswert besitzt.