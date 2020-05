Corona und Kirche in Alpen : St. Ulrich aktualisiert seine Pandemie-Pläne

In der Kirche St. Ulrich wird von Pfingsten an am Sonntagmorgen um 11 Uhr wieder ein öffentlicher Gottesdienst gefeiert (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Ab Pfingsten werden wieder zwei öffentliche Sonntagsgottesdienste gefeiert. Es gelten auch in den Kirchen die allgemeinen Kontaktregeln. Beerdigungen weiter nur im engstem Familienkreis.

In der Kirchengemeinde St. Ulrich werden von Pfingsten an sonntags wieder zwei öffentliche Gottesdienste gefeiert: um 9.30 Uhr in St. Peter in Büderich und um 11 Uhr in St. Ulrich in Alpen. Ausschlaggebend für die Wahl sind die räumliche Größe der Kirchen und die damit verbundene Anzahl von möglichen Gottesdienstbesuchern. Denn es gelten auch hier die Regeln im Kampf gegen das Coronavirus.